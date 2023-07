Sala Lilás da Alerj atende 72 mulheres nos primeiros 100 dias de funcionamento

A Sala Lilás da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) realizou o atendimento de 72 mulheres nos primeiros 100 dias de funcionamento. Os dados foram divulgados pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, que é presidida pela deputada Renata Souza (PSol). O colegiado também informou o perfil racial das mulheres atendidas, sendo 56,1% pretas e 19,5% pardas.

“A Sala Lilás é um espaço muito importante para as mulheres do Rio de Janeiro, que podem contar com o auxílio de uma equipe multidisciplinar para enfrentar as violências que elas atravessam. O Rio se configura como o segundo colocado no ranking de estados com maior número de feminicídios e nós precisamos combater esse índice com políticas efetivas que garantam os direitos das mulheres, principalmente a vida”, destacou Renata Souza.

O setor de atendimento funciona, sobretudo, para prestar apoio psicológico e jurídico, com o intuito de orientar as formulações de denúncias em registros de ocorrência. A sala foi inaugurada em 08 de março deste ano, no Dia Internacional da Mulher. Na ocasião, o presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacellar (PL), marcou presença e destacou a necessidade de combater os crescentes casos de feminicídio no Estado do Rio.

“O expressivo número de deputadas que a Casa apresenta nesta Legislatura é um grande reflexo do que pensa a sociedade. Neste espaço, as mulheres podem ter certeza de que serão ouvidas em sigilo para que nós possamos tomar as medidas necessárias e urgentes na defesa da mulher, visando a combater em especial os casos de feminicídio, que vêm crescendo assustadoramente não só no Rio, mas em todo o Brasil”, pontuou.

Atendimento

O atendimento às mulheres acontece presencialmente ou por telefone, de segunda a sexta, das 10h às 18h. A Sala Lilás localiza-se na sede da Alerj, na Rua da Ajuda, número 05, Centro do Rio. Os atendimentos acontecem no 23º andar, na sala 2320, e o telefone de contato é 0800 282 0119.