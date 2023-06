Em reunião com Castro e Bacellar, ministro dos Transportes destaca força do Porto do Açu para desenvolvimento do Estado do Rio

Na manhã desta terça-feira (13) o ministro dos Transportes, Renan Filho, recebeu, em Brasília, o governador Cláudio Castro, o presidente da Alerj, Rodrigo Bacellar, deputados federais e secretários.

Durante a reunião, Renan Filho destacou obras importantes em rodovias estratégicas para o desenvolvimento do Estado do Rio. E fez questão de citar, por diversas vezes, o Porto do Açu, em São João da Barra, como grande protagonista.

“Muito bom ver o olhar do governo federal pelo Porto do Açu, em São João da Barra. O Porto do Açu fascina a todos pelos seus dois terminais, um offshore e outro, tão gigantesco e emblemático quanto o primeiro, que avança território adentro. O desenvolvimento do Estado do Rio passa pelo Porto do Açu”, disse Bacellar.