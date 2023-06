Lula brinca com criação do 'Ministério do Amor' no Dia dos Namorados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em um momento descontraído nesta segunda-feira (12), Dia dos Namorados, fez uma brincadeira envolvendo a criação do "Ministério do Amor". Após uma reunião com Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, o líder petista pediu desculpas aos jornalistas por "interferir" em seus almoços românticos, já que estavam aguardando a declaração conjunta de Lula e von der Leyen.

"Quero começar este momento com a imprensa pedindo desculpas a todos vocês, já que hoje é o Dia dos Namorados. Possivelmente muitos de vocês haviam planejado um almoço romântico com seus parceiros, e eu acabei atrapalhando esses planos. Nem mesmo eu ou a presidenta conseguimos almoçar hoje", iniciou Lula.

Em seguida, o petista se desculpou e comentou sobre a promessa que fez aos eleitores no ano passado. "Então, desculpem. Eu fiquei de criar o Ministério dos Namorados, não criei. E nem criei condições de namorar no almoço. Fica para a próxima vez, ou à noite, o dia não acabou", disse Lula de forma bem-humorada.