Outros 70 acusados se tornam réus por atos golpistas

Maioria dos ministros do STF seguiu voto do relator para casos analisados - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para tornar mais 70 indivíduos acusados de participação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro em réus por autoria, execução e incitação nas manifestações que culminaram com a invasão e depredação dos prédios dos Três Poderes, em Brasília.

O julgamento segue acontecendo, porém, nesta sexta-feira (09/06), os ministros foram maioria depois que Rosa Weber, Luiz Fux, Edson Fachin, Dias Toffoli e Gilmar Mendes seguiram o voto do relator, Alexandre de Moraes, na análise das acusações. Apenas dois ministros - Nunes Marques e André Mendonça - entenderam que os denunciados não devemos e tornar réus.

Este é o sétimo grupo de suspeitos analisado pelo Tribunal. No caso de executores, ou seja, suspeitos que participaram ativamente nos atos, a Corte foi unânime na decisão de tornar todos réus. Já no caso dos incitadores e autores intelectuais das manifestações antidemocráticas, o Supremo teve algumas discordâncias. No total, dos 1.390 denunciados apresentadas pela Procuradoria Geral da República, 1.175 foram tornados réus. Outras 145 denúncias seguem aguardando análise da Corte.