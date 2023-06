Deputado federal Washington Quaquá conhece as instalações do CEPT de Itaipuaçu

O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, recebeu nesta quarta-feira (07/06) o deputado federal, Washington Quaquá, que conheceu as instalações do Campus de Educação Pública Transformadora (CEPT) Anísio Teixeira, em Itaipuaçu. Com capacidade para atender cinco mil alunos, a escola modelo será o maior espaço de educação em tempo integral de todo o Brasil. O CEPT Itaipuaçu está localizado em uma área de mais de 24 mil m² na Avenida Jardel Filho (antiga Av. 2) e funcionará com ensino fundamental. A escola vai integrar o Programa Interfronteiras, em convênio do município com a China, para proporcionar aos alunos aprendizado em cultura, história e no idioma. O CEPT será inaugurado na próxima terça-feira (13/06), às 9h.

Ao todo, o campus terá 81 salas de aula, sendo 22 equipadas com telas interativas. O espaço contará ainda com laboratórios de idiomas, cozinha gourmet e de ciências naturais, matemática, refeitório, biblioteca, mini cinema, auditório, observatório, planetário. Na área externa, será construída ampla área de lazer para a comunidade escolar e moradores, com pista de skate e quadra de vôlei de areia.

A escola vai integrar o Programa Interfronteiras, em convênio do município com a China | Foto: Evelen Gouvêa

O deputado disse que o CEPT é uma homenagem à memória e ao projeto de escola integral de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro. “Brizola dizia naquela época que se os Centros Integrados de Educação Pública (Cieps) não fossem abandonados, não teríamos o cenário de crimes que temos no Rio de Janeiro. Cada criança dentro de uma escola em tempo integral aprende a ter uma profissão, a ser de fato um cidadão, e se torna menos um criminoso na rua. O CEPT é a escola do futuro, é a escola do Brasil, sendo feita na realidade de Maricá”, disse Quaquá.

O prefeito Fabiano Horta afirmou que o CEPT é um espaço que vai transformar a vida de meninos e meninas de Maricá. “Isso aqui é o sonho de uma cidade. Um espaço multiuso, com laboratórios de robótica, matemática, mundo digital, que ainda oferece cultura e esporte. Tudo vai estar aqui numa mistura de arte e potência de saberes humanos. Maricá vem construindo ao longo dos 15 anos esse projeto que vai desaguar agora no CEPT como um grande centro catalisador da educação”, declarou Horta.

A visita foi acompanhada pelo Secretário de Economia Solidária do município do Rio de Janeiro, Diego Zeidan, do secretário de Governo de Maricá, João Maurício de Freitas, pelo presidente da autarquia Serviços de Obras de Maricá (Somar), Guthyerre Alves dos Santos, o secretário de Trânsito e Engenharia Viária, Marcinho da Construção e pelo vereador Adelso Pereira.