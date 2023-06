Programa para baratear carros contemplará também caminhões e ônibus

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que o programa de incentivo automotivo foi “repaginado” para contemplar transportes coletivos e de carga.

“São duas pautas. O estímulo a caminhões e ônibus, prioritariamente, e a questão do Desenrola, que vou despachar com ele [Lula]. (…) A gente repaginou o programa, ele ficou mais voltado para transporte coletivo e transporte de carga, mas o carro também está contemplado”, contou o Ministro, nesta segunda-feira (5), enquanto deixava a sede do Ministério da Fazenda.

A expectativa geral é de que o pacote de incentivos automotivos seja anunciado ainda nesta segunda-feira (5).

Foi definido na última quinta-feira (1º) que o programa terá duração de 4 meses e um gasto de aproximadamente R$500 milhões. O objetivo do pacote é alterar as alíquotas de impostos, para incentivar a população a investir em automóveis de até 120 mil reais.