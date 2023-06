Audiência pública debate o pagamento da recomposição salarial de pensionistas

A reunião acontece, às 13h, na sala 1801 do Edifício Lúcio Costa, sede do legislativo fluminense - Foto: Reprodução/Internet

A Comissão de Servidores Públicos da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), realiza nesta segunda-feira (05/06), audiência pública para debater a questão do pagamento da recomposição salarial de pensionistas do Estado. A reunião acontece, às 13h, na sala 1801 do Edifício Lúcio Costa, sede do legislativo fluminense. O debate poderá ser acompanhado, ao vivo, pela TV Alerj.

Em fevereiro, a correção salarial de 5,9% foi paga aos servidores ativos e aposentados, deixando os pensionistas de fora. Segundo a deputada Martha Rocha (PDT), que preside a comissão, a categoria reclama que o RioPrevidência alega que por se tratar de um lançamento manual pensionistas teriam que entrar em contato com os órgãos de origem para emitir declarações. Muitas têm recorrido à justiça para resolver. “É um desrespeito o que está acontecendo. A audiência é para cobrar do governo e do RioPrevidência uma solução para esse problema”, disse Martha.

Foram convidados para a audiência o secretário de estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico, Nicola Moreira; o secretário de estado de Planejamento e Gestão, Adilson de Faria Maciel; o presidente do RioPrevidência, Carlos Eduardo Merlin, além de representantes do Fórum Permanente dos Servidores Públicos, do Sindicato Nacional dos Aposentados e da Associação de Praças da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.