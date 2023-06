Alerj promove coleta de tampas plásticas em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente

Material arrecadado será doado para Associação One By One, que transforma os resíduos plásticos em cadeiras de rodas - Foto: Divulgação

Em celebração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) promove, numa parceria com o Instituto Estadual do Ambiente (INEA), um mês de conscientização da população por meio de ação de solidariedade. A Assembleia vai recolher tampas plásticas, a partir desta segunda-feira (05/06), às 10h, nas escadarias do Palácio Tiradentes, e o material coletado será repassado à Associação One By One, que transforma os resíduos plásticos em cadeiras de rodas para doação. E quem participar dessa ação poderá trocar as tampinhas por uma muda de árvore nativa da Mata Atlântica. A Alerj realiza essa campanha por meio da Comissão de Meio Ambiente e da Subdiretoria-Geral de Cultura.

Criado pela Organização das Nações Unidas há 50 anos, o Dia Mundial do Meio Ambiente é celebrado em 05 de junho e tornou-se uma das maiores plataformas globais para sensibilização ambiental. Neste ano, o tema estabelecido se concentra em soluções para poluição plástica, com o mote #CombataAPoluiçãoPlástica. São esperados milhares de eventos e atividades ao redor do mundo. Durante o período de coleta de resíduos plásticos na Alerj, serão aceitas tampinhas de embalagens como garrafas PET, amaciantes e sabões líquidos.

Crianças beneficiadas

O resíduo plástico coletado no mês de junho será doado para a One by One, que atende a crianças com deficiência física, motora ou neurológica e em situação de vulnerabilidade social. A organização recebe tampas plásticas e, a partir da reciclagem, as converte em cadeiras de rodas para doação. Segundo seus idealizadores, 20 mil kg de plástico e alumínio são reciclados por ano através da iniciativa e cerca de 1.850 cadeiras já foram doadas.

Serviço:

Troca de tampas plásticas por mudas

Data: 05 de junho

Horário: 10h

Local: Palácio Tiradentes (Rua Primeiro de Março, s/n° Praça XV, Centro - Rio de Janeiro)

Coleta de tampas plásticas nas sedes da Alerj

Data: De 05 a 30 de junho

Pontos de coleta:

• Edifício Lúcio Costa - Alerj: um recipiente coletor está localizado na entrada da Rua da Ajuda, 5 e outro na entrada da Rua México 125

• Palácio Tiradentes: um recipiente coletor está localizado na entrada da Rua Primeiro de Março, s/n° e outra na entrada da Rua Dom Manuel s/n°