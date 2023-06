CGU pede investigação sobre desvio de quase R$ 2 bilhões em auxílios para taxistas e caminhoneiros

De acordo com auditoria do órgão, houve possível concessão indevida de cerca de R$ 2 bilhões para beneficiários que não se encaixavam nas regras estabelecidas pelos programas - Foto: Tomaz Silva /Agência Brasil

A Controladoria-Geral da União (CGU) encontrou irregularidades nos pagamentos dos auxílios pagos a taxistas e caminhoneiros durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O órgão encaminhou os relatórios para a Polícia Federal nesta sexta-feira (2), com pedido de investigação.

De acordo com auditoria do órgão, houve possível concessão indevida de cerca de R$ 2 bilhões para beneficiários que não se encaixavam nas regras estabelecidas pelos programas.

Segundo a CGU, a análise do programa para taxistas apontou o pagamento indevido de R$ 1,395 bilhão para 246 mil beneficiários que não cumpriam os critérios de elegibilidade. O valor representa 75% do total pago pelo programa.

Na maioria dos casos avaliados os taxistas eram aposentados ou estavam com carteira de motorista vencida ou suspensa. Conforme relatório da CGU, também foram verificados casos em que as pessoas estavam recebendo outros benefícios, como Seguro-Defeso e Seguro-Desemprego.

Já no caso dos benefícios para os caminhoneiros, a apuração indicou que os pagamentos irregulares correspondem a R$ 582,8 milhões, o equivalente a 25% do valor total do programa. Segundo a CGU, mais de 110 mil beneficiários não poderiam receber os pagamentos.

Neste grupo, há caminhoneiros cadastrados no auxílio que não tinham cadastro ativo no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas ou que recebiam outros benefícios.

Há ainda beneficiários com CPF irregular, nomes com registro de óbito em sistemas do governo ou registrados como servidores públicos.