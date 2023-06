Bolsonaro é multado em R$ 376 mil por não usar máscara no 7 de Setembro, em 2021

De acordo com o governo do estado, os valores de multa indicados na legislação à época foram embasados no Código Sanitário - Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi multado em R$ 376 mil pelo governo do Estado de São Paulo pela não utilização de máscara de proteção facial durante ato pelo 7 de Setembro na Avenida Paulista, em 2021.

O uso de máscaras de proteção facial como medida de prevenção contra a Covid-19 se tornou obrigatório no estado de São Paulo em maio de 2020, a partir de decreto do governo estadual, considerando espaços fechados e abertos ao público, como as ruas.

A medida foi revogada em março de 2022, considerando a melhora do cenário epidemiológico da pandemia no estado e no Brasil.

De acordo com o governo do estado, os valores de multa indicados na legislação à época foram embasados no Código Sanitário. Em resolução complementar ao decreto, foram fixadas multas nos valores de R$ 524,59 para pessoas físicas e de R$ 5.025,02 para estabelecimentos.