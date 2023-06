'O Rio de Janeiro é um mar de oportunidades para o setor energético', afirma Cláudio Castro no Fórum Brasileiro de Líderes em Energia no Rio

A primeira edição do Fórum Brasileiro de Líderes em Energia começou nesta quinta-feira (01/06), no Hotel Fairmont, em Copacabana, com a presença do governador Cláudio Castro, autoridades do setor e do Poder Público. Durante dois dias, o encontro vai debater os temas urgentes do sistema elétrico brasileiro no contexto econômico nacional e global, e as transformações que estão ocorrendo no mercado de energia.

Cláudio Castro reforçou que o diferencial do Fórum é a oportunidade de abrir o diálogo entre o setor de energia e outros importantes segmentos da economia brasileira. E destacou a relevância da área para o Estado do Rio, em sua gestão, demonstrada com a separação da Secretaria de Energia e Economia do Mar, desmembrada da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

''É fundamental não sairmos daqui hoje sem exaltar as nossas possibilidades e as nossas potencialidades, sobretudo no Rio de Janeiro, que consideramos a capital brasileira da energia. O Rio de Janeiro é um mar de oportunidades para aqueles que querem investir no setor energético.'' declarou Cláudio Castro, ressaltando que a grande missão é conjugar as demandas do setor com um bom relacionamento com o Congresso e com o Governo Federal, para que ocorram investimentos em infraestrutura, no segmento enérgico, que possibilitem a reindustrialização do Brasil.

Entre os temas que serão discutidos no Fórum destacam-se a segurança energética e o futuro do setor elétrico no Brasil, as tendências do mercado, segurança jurídica e ambiente de negócios, oportunidades e o protagonismo do setor energético na descarbonização.

''O ministério trabalha para que o Brasil se torne o grande líder mundial em energias renováveis. Temos um movimento de transição energética muito forte no país para, através do gás natural, promover a reindustrialização brasileira. O gás será o grande veículo condutor da industrialização do país e da transição energética.'' concluiu Efraim Cruz, secretário executivo do Ministério de Minas e Energia.

Também participaram do painel de abertura do evento o secretário de Estado de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal, o CEO do Fórum, Marcelo Moraes, o vice-presidente da Firjan, Carlos Fernando Gross, e o diretor- geral da ANEEL, Sandoval Feitosa.