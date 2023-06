Lula confirma indicação de Zanin ao STF

Nesta quinta-feira (1), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou a indicação do seu advogado, Cristiano Zanin, ao Supremo Tribunal Federal e afirmou que ele se transformará "em um grande ministro" da Suprema Corte. Para ser nomeado, Zanin precisa ter o nome aprovado pela maioria do Senado.

"Vocês já esperavam que eu ia indicar o Zanin, todo mundo esperava, não só pelo papel que ele teve na minha defesa, mas simplesmente porque ele se transformará em um grande ministro da Suprema Corte. Conheço as qualidades como advogado, como chefe de família e a formação do Zanin. Ele será um excepcional ministro se aprovado pelo senado e acredito que será e acho que o Brasil vai se orgulhar de ter o Zanin como ministro da Suprema Corte", declarou o presidente Lula.

Mais cedo, o anúncio de que a escolha havia recaído sobre Zanin havia sido antecipado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). A confirmação ocorre um dia após Lula se reunir no Palácio do Planalto com o advogado.

Lula tratou do tema da indicação de Zanin em reuniões realizadas ao longo de toda a quarta-feira (31). Nesta quinta-feira (1), Lula tem uma reunião com o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), colegiado responsável por sabatinar e aprovar o nome de ministros do STF. O encontro está marcado para acontecer às 17h.

Cristiano Zanin é criminalista e atuante no direito econômico, empresarial e societário. Zanin tem 47 anos e ficou conhecido por seu trabalho na defesa de Lula na Lava-Jato.

O nome dele foi apontado como mais cotado à vaga desde o início do novo governo, quando declarações públicas de Lula reforçaram o seu favoritismo. Em março, o presidente disse em entrevista que, se indicasse Zanin, "todo mundo compreenderia que ele merecia ser indicado".