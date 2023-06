Alerj aprova indicações de Adolpho Konder e Charles Batista para conselho da Agetransp

O presidente do Detran, Adolpho Konder, e o suplente de deputado federal, Charles Batista, foram sabatinados, nesta quarta-feira (31/05), pelos deputados da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), para o cargo de conselheiros da Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias (Agetransp). Sem surpresas, os dois foram aprovados pelo colegiado, mas a confirmação ainda precisa ser votada em plenário.

“A gente sabe que qualquer indicação tem contornos políticos, mas fico satisfeito que essas indicações tenham alicerce técnico”, comentou o presidente da comissão, deputado Rodrigo Amorim (PTB).

Konder vai substituir Aline Paola Braga Câmara. Já Batista, que é policial rodoviário federal, entra na vaga de Carlos Correia. Ambos foram indicados pelo governador do estado, Cláudio Castro, e caso as indicações sejam aprovadas em plenário, eles ocuparão o cargo durante quatro anos. “São nomes que se complementam: Konder tem um ar mais diplomático e erudito, enquanto o Charlles Batista é mais operacional. Certamente, eles vão engrandecer a Agetransp”, comentou Amorim.

Durante a sabatina, os candidatos responderam perguntas em relação à natureza do trabalho da Agetransp, como os contratos das licitações das concessionárias de transporte e até mesmo questões relativas à acessibilidade de pessoas com deficiência.

Experiência profissional

Adolpho Konder é formado em Direito pela PUC/RJ e pós-graduado em Ciências Políticas, Gestão Social e Direitos Humanos. Já foi secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e secretário de Desenvolvimento Social de São Gonçalo.

“A Agetransp é uma mediadora entre o poder concedente, o usuário e as empresas para fazer com que os contratos sejam cumpridos. Esse é um desafio que passa por todos nós, para construir esses consensos”, declarou Konder. “Sei do desafio que é o transporte público no Estado do Rio de Janeiro e que a gente passa por um momento difícil, muito relacionado também à pandemia”, completou.

Já Charlles Batista tem bacharelado em Administração e cursou a Escola Preparatória de Cadetes do Ar e a Academia da Força Aérea. É especialista em Trânsito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), participou do Núcleo de Operações Especiais e do curso de motociclista batedor da corporação. Foi vereador de São João de Meriti, entre 2018 e 2020, e deputado estadual, de 2020 a 2022. Atualmente, é suplente de deputado federal pelo PL.

“A minha vida foi fiscalizar. Já trabalhei na fronteira do país, fiz várias apreensões e prisões. A gente vai para a Agetransp para ser mediador e defender os interesses da sociedade que quer ter um bom transporte, sempre tentando olhar também pelo lado de quem está prestando esse serviço. Para que haja de fato um equilíbrio”, comentou Batista.