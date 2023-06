STF aprova lista com três mulheres para vaga de ministro substituto do TSE

A elaboração de uma lista apenas com mulheres contempla uma demanda das ministras Rosa Weber, presidente do Supremo e Carmem Lúcia - Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Nesta quarta-feira (31), os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) definiram, por unanimidade, os nomes das três mulheres que disputarão uma vaga de ministro substituto da classe dos juristas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A lista tríplice de candidatos será agora encaminhada ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que escolherá a nova integrante da Corte Eleitoral.

Integram a lista as advogadas Daniela Borges, Edilene Lobo e Marilda Silveira. A elaboração de uma lista apenas com mulheres contempla uma demanda das ministras Rosa Weber, presidente do Supremo e Carmem Lúcia.

Daniela Borges é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil da Bahia (OAB-BA) e Edilene Lobo é advogada do PT de Minas Gerais. Ambas apareceram na lista quadrupla para ministro efetivo analisada na semana passada. Professora, a advogada Marilda Silveira já figurou em outra lista tríplice para o TSE e é próxima ao ministro da Justiça, Flávio Dino.

A escolhida pelo presidente da República tomará posse no TSE para um mandato de dois anos. Ela vai ocupar a vaga aberta com a nomeação de André Ramos Tavares como ministro efetivo da Corte Eleitoral. Aliado de Alexandre de Moraes, ele desbancou a ministra Maria Claudia Bucchianeri, quebrando a tradição de efetivar o substituto mais antigo do tribunal como titular. Maria Claudia passou a enfrentar resistências por decisões dadas durante as eleições que teriam desagradado Moraes.

Não há prazo para que Lula escolha os novos ministros, mas a expectativa é que não haja demora, uma vez que o presidente, ao definir os ministros efetivos na semana passada, fez a escolha algumas horas depois de receber a lista.