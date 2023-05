Deputada pede à PGE inegibilidade de Bolsonaro por gastos da Caixa

Nesta segunda-feira (29), a deputada Luciene Cavalcante (Psol-SP), apresentou à Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE), mais uma pedido para que Jair Bolsonaro seja declarado inelegível. Desta vez, a parlamentar acusa o ex-presidente de suposto abuso de poder político e econômico por meio da Caixa Econômica Federal, na campanha eleitoral de 2022.

No pedido, Luciene argumenta que Bolsonaro utilizou a Caixa para liberar R$ 10,6 bilhões por meio de duas linhas de crédito com alta inadimplência, “visando angariar votos de cidadãos que seriam beneficiados”.

As informações citadas pela deputada foram reveladas pelo portal Uol. Segundo a reportagem, a maior parte da liberação dos recursos se deu por meio dos empréstimos consignados para beneficiários do Auxílio Brasil, concedidos a partir do início da campanha para o segundo turno.

“Ante os indícios de abuso do poder econômico e político e a intenção de compra de votos, serve a presente para requerer deste órgão as medidas cabíveis para representação dos fatos ante à Justiça Eleitoral do representado, por fim aplicando-o multa e tornando inelegível”, solicita a parlamentar à PGE.

Luciene Cavalcante também protocolou uma representação contra Bolsonaro, pelos mesmos motivos, no Tribunal de Contas da União (TCU). A deputada pede a apuração dos fatos e a responsabilização dos agentes públicos envolvidos.