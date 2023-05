Lula recebe Nicolás Maduro, presidente da Venezuela

O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, subiu a rampa do Palácio do Planalto, na manhã desta segunda-feira (29) , acompanhado de sua esposa, Cilia Flores, para reunião bilateral com o presidente Lula. Maduro ainda vai participar, na próxima terça-feira (30 ) de uma reunião de líderes sul-americanos convocada pelo governo brasileiro. Esta é a primeira visita de Maduro desde 2015, no governo de Dilma Rousseff.

Dez chefes de Estado da América do Sul, incluindo Maduro, irão participar da cúpula sul-americana, no Palácio do Itamaraty. O objetivo do encontro é retomar um espaço de deliberação conjunta para a integração regional, a despeito das divergências políticas entre os governos.

Todos os presidentes estarão presentes , com exceção da presidente peruana, Dina Boluarte, que não pode sair do país , devido impedimento constitucional.

O Itamaraty confirmou as presenças de Alberto Fernández ( Argentina ), Gabriel Boric ( Chile ), Luis Lacalla Pou ( Uruguai), Gustavo Petro ( Colômbia ) e Guillermo Lasso ( Equador ).