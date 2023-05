CPI da Manipulação no Futebol faz audiência pública na próxima terça-feira (30)

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Manipulação no Futebol promove audiência pública na terça-feira (30) para debater a Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás. As investigações começaram no fim do ano passado, depois de denúncia do presidente do Vila Nova, e já resultaram em algumas prisões preventivas.

"A Operação Penalidade Máxima é o novo marco no combate à manipulação de resultados e ao esquema de apostas no futebol brasileiro", diz o deputado Danilo Forte (União-CE), autor de dois requerimentos para a realização da audiência pública.

Também apresentaram requerimentos os deputados Ricardo Ayres (Republicanos-TO), Márcio Marinho (Republicanos-BA), Fred Costa (Patriota-MG), Albuquerque (Republicanos-RR) e Beto Pereira (PSDB-MS).

Foram convidados:

o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO), Cyro Terra Peres;

o promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) Fernando Cesconetto; e

o presidente do Vila Nova Futebol Clube, Hugo Jorge Bravo.

Confira aqui a lista dos convidados e a pauta da reunião.

A audiência pública será realizada no plenário 9 às 14h30.