MP apresenta nova denúncia contra Gabriel Monteiro por desacato

O ex-vereador Gabriel Monteiro, conhecido também como youtuber, está enfrentando mais uma denúncia apresentada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). Dessa vez, o promotor Paulo Roberto Mello Cunha Júnior acusou Monteiro de desacato ao ex-comandante da Polícia Militar, coronel Ibís Silva Pereira, entre os meses de outubro de 2019 e janeiro de 2020.

De acordo com o promotor, durante esse período, Monteiro perseguiu repetidamente o coronel por meio de filmagens não autorizadas e questionamentos que desrespeitavam a hierarquia e disciplina militar. Nas gravações em questão, o ex-vereador insinuava o envolvimento do coronel com traficantes da Maré e questionava sua participação em um evento realizado dentro do Complexo da Maré, localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Essas acusações levaram à condenação de Gabriel Monteiro pela juíza leiga Renata Miranda de Mello Silveira, do 14º Juizado Especial Cível. Em julho do ano passado, a juíza determinou que Monteiro indenizasse o coronel Ibís em 40 salários-mínimos devido às "insinuações levianas" feitas pelo ex-vereador em relação ao oficial. É importante ressaltar que Monteiro nega veementemente as acusações de estupro de uma mulher e está preso desde novembro do ano passado por conta desse caso.

Até o momento, o advogado Sandro Figueiredo, responsável pela defesa de Gabriel Monteiro, não se pronunciou a respeito da nova denúncia apresentada pelo Ministério Público. É esperado que a defesa se manifeste nos próximos dias, à medida que o caso avança judicialmente. O ex-vereador está enfrentando uma série de acusações e seu futuro legal ainda está em jogo.