MP volta a pedir afastamento de Washington Reis do governo do Rio

O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu, mais uma vez, o afastamento de Washington Reis do cargo de secretário de transportes do estado. O órgão usa como argumento que Reis está inelegível porque foi condenado no ano de 2016, pelo Supremo Tribunal Federal, por crime ambiental, quando era prefeito de Duque de Caxias.

Em janeiro deste ano, assim que Reis se tornou secretário de transportes, o MP já havia pedido o afastamento dele, já que, segundo o órgão, pessoas inelegíveis não podem assumir cargos de secretário de estado.

O parecer ressalta ainda que, caso Washington Reis permaneça no cargo, seria uma demonstração de “verdadeiro descaso” com o dinheiro público, porque o estado estaria remunerando uma pessoa que sequer poderia constar em seus quadros.

Vale lembrar que Reis não foi vice do governador Claudio Castro nas ultimas eleições por este mesmo motivo.

A Secretaria de Transportes afirmou que não foi notificada.