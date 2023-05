Maricá assina acordo de cooperação técnica com as cidades do Rio, Niterói e Mesquita

O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, assinou na manhã desta quinta-feira (25/05) um acordo de cooperação técnica com as cidades do Rio de Janeiro, Mesquita e Niterói, em cerimônia realizada no Palácio da Cidade, em Botafogo, Zona Sul do Rio. Os três municípios serão observadores do desenvolvimento do ônibus sustentável de Maricá, produzido em parceria com a Coppe/Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O acordo também cumpre o objetivo de criar demanda para os futuros ônibus sustentáveis. Além de fomentar a produção desses coletivos, Maricá também trabalha para criar um arranjo produtivo local que permita a fabricação desses coletivos no município. O anúncio foi feito durante o Seminário de Boas Práticas – Cidades Eficientes e Transição Energética, onde representantes dos quatro municípios apresentaram as iniciativas desenvolvidas com foco na preservação do meio ambiente e no incremento de uma economia verde.

“Esse debate sobre transição energética não pode mais ser lateralizado pelas cidades, que precisam assumir esse protagonismo. Quando adotamos essas iniciativas sustentáveis em nossas cidades, apresentamos a experiência e compartilhamos os resultados, mostramos que essa temática não possui fronteiras. Em breve, muitas dessas iniciativas apresentadas aqui serão compartilhadas por todos beneficiando toda a população”, afirmou o prefeito Fabiano Horta, que aproveitou a oportunidade para convidar todos os municípios para participarem do 3º Congresso Nacional de Hidrogênio, que acontece entre os dias 29 e 31 de maio, em Maricá.

Niterói desenvolve um programa municipal de neutralização de carbono; Rio de Janeiro mostrou o processo de compra de energia no livre mercado, quando não há intermediação de uma concessionária; e Mesquita apresentou o uso da tecnologia BIM (Modelagem de Informação da Construção), na tradução do inglês, iniciativa que reduz custos em projetos de engenharia.

“Quando a gente trata dos temas de sustentabilidade não existem limites. Há uma conscientização mundial e global a respeito do assunto e nosso desafio é envolver mais municípios e fortalecer a integração metropolitana para ampliarmos o debate. Aqui, foram apresentadas propostas e soluções que são viáveis para todos. Não tenho dúvidas de que olhar esses bons exemplos é o caminho certo a seguir”, disse o prefeito do Rio, Eduardo Paes.

O pacto vai contribuir para o compartilhamento de boas práticas em soluções sustentáveis que já estão sendo desenvolvidas em outras cidades. Com isso, Maricá vai estudar a aplicação dessas medidas no município. Representantes das cidades de Belford Roxo, Guapimirim, Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, Itaboraí, Tanguá, Búzios, Iguaba Grande e Nova Iguaçu também estiveram presentes e manifestaram interesse em participar do acordo.

Vermelhinho Sustentável

O secretário de Desenvolvimento Econômico de Maricá, Igor Sardinha, apresentou os investimentos na cadeia produtiva do hidrogênio, destacando a Lei Municipal de Uso do Hidrogênio e o projeto dos ônibus sustentáveis que está sendo desenvolvido em parceria com a Coppe/UFRJ. O estudo da tecnologia faz parte dos planos do município para descarbonizar totalmente a frota de coletivos da cidade até 2038.

“Essa integração vai permitir não só que um município aprenda com outro, mas também que possam fazer juntos. Maricá busca contribuir com o que já vem desenvolvendo na área do hidrogênio, em especial com os ônibus sustentáveis. Utilizamos os recursos dos royalties do petróleo para construir uma economia verde no futuro. Essa iniciativa vai contribuir para que outras cidades também possam descarbonizar suas frotas com nossos ônibus sustentáveis”, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico de Maricá, Igor Sardinha.

O investimento total é de R$ 11,5 milhões em três veículos sustentáveis, que estão sendo desenvolvidos pelo Laboratório de Hidrogênio da Coppe com diferentes combustíveis não poluentes: 100% elétrico, elétrico-etanol e híbrido elétrico-hidrogênio. Hoje, a cidade dispõe de uma frota com 115 ônibus com Tarifa Zero, operada pela Empresa Pública de Transporte (EPT) sem qualquer custo para a população. O protótipo do ônibus movido a hidrogênio será exibido durante o Congresso Nacional de Hidrogênio.