Lula faz troca em cargos de liderança das Forças Armadas

O presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) anunciou, nesta quinta-feira (25/05), através de nomeação publicada no Diário Oficial da União, algumas mudanças em cargos de lideranças das Forças Armadas. Generais exonerados do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência deixaram de integrar algumas funções com a troca.

Marcelo Goñes Sabbá de Alencar e Ricardo José Nigri, que já foi nº 2 no GSI, passam, a partir de hoje a ser, respectivamente, 2º Subchefe do Estado-Maior do Exército e chefe do Gabinete de Planejamento e Gestão do Departamento de Ciência e Tecnologia.

Além disso, o general Marcelo Lorenzini Zucco deixou de comandar a 1ª Brigada de Infantaria da Selva. Ele é irmão do deputado “Tenente Coronel” Zucco (Republicanos), autor da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). Marcelo agora será adido ao Comando Militar do Sul.

Confira a listagem completa de mudanças:

- O general do Exército Eduardo Antonio Fernandes sai da função de comandante logístico para ser, pelos próximos dois anos, conselheiro militar na Missão Permanente do Brasil nas Nações Unidas, em Nova York, por dois anos.

- O brigadeiro Max Cintra Moreira foi nomeado chefe do Escritório de Governança Executiva do Estado-Maior da Aeronáutica.

- O brigadeiro Márlio Concidera Estebanez saiu da chefia do Escritório de Governança Executiva do Estado-Maior da Aeronáutica e foi nomeado chefe do Centro de Gestão Estratégica do Comando de Defesa Cibernética.

- O general Paulo Sergio Reis Filho deixou a chefia do Centro de Defesa Cibernética para comandar o Centro de Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército.

- O general Paulo Edson Santa Barba, que chefiava o Estado-Maior do Comando Militar do Leste, no Rio de Janeiro, passa a ser comandante da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, em Roraima.

- O general Mário Eduardo Moura Sassone sai da chefia do Centro de Coordenação de Operações do Comando Militar do Leste para ocupar o cargo de chefe do Estado-Maior no mesmo Comando.

- O general Luís Carlos Soares sai da chefia do Gabinete de Planejamento e Gestão do Departamento de Ciência e Tecnologia para liderar o Centro de Defesa Cibernética.