Governo anuncia redução de até 10,79% no valor de carros populares

O governo federal anunciou, nesta quinta-feira (25/05), um pacote de medidas e descontos em impostos com o objetivo de reduzir o preço médio dos carros populares. Segundo o comunicado, feito pelo vice-presidente da República Geraldo Alckmin (PSB), as mudanças devem reduzir em até 10,79% o valor de automóveis que custam até R$120 mil.

Segundo Alckmin, que também é ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, os descontos tributários devem variar entre 1,5% e 10,7%. O principal critério para determinar o quanto se desconta será o preço do carro; automóveis mais acessíveis devem recolher menos IPI e PIS/Cofins, contribuições cobradas de carros 0km.

Além disso, outros critérios levados em conta serão a eficiência energética dos carros - quanto menos poluente, menor o valor - e a densidade industrial - quanto maior a produção em montadoras nacionais, mais barato. Ainda de acordo com Alckmin, outros fatores, como a venda direta por parte das indústrias, pode abaixar ainda mais os valores. “Se o carro se encaixar nas três diretrizes — for mais barato, poluir menos e ter mais produtos brasileiros em sua fabricação — maior será o desconto. Além disso, se foi comercializado por venda direta, o desconto aumenta”, destacou.

As mudanças devem ser publicados em até 15 dias através de medida provisória, com prazo geral para ação a ser determinado pelo Ministério da Fazenda. O anúncio aconteceu depois de uma reunião entre o vice-presidente com o presidente Lula (PT), o ministro da Fazenda Fernando Haddad (PT) e representantes do setor automotivo.

A expectativa é que, com as mudanças, o preço dos carros mais baratos no mercado gire em torno dos 60 mil reais. Atualmente, os modelos mais baratos no país são o Renault Kwid e o Fiat Mobi, ambos custando em torno de 69 mil reais.