Ex-candidato que ameaçou fuzilar Lula é condenado a indenizar presidente

Um ex-candidato a vereador de Santa Gertrudes, no interior de São Paulo, foi condenado pela Justiça a pagar uma indenização de 30 mil reais ao presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por conta de mensagens compartilhadas por ele 2021, em que dizia que iria "fuzilar" o então pré-candidato a Presidência.

Em um grupo no aplicativo de conversas WhatsApp, Erci Duarte Junior (Patriota) escreveu para alguns colegas: “Vou fuzilar o Lula”, “vou dar uns tiros e mostrar o resultado” e “vou meter na testa dele agora”. Em seguida, ele teria esclarecido que as afirmações eram uma 'brincadeira' e compartilhou uma imagem com uma fotografia de Lula com mais de vinte marcas de disparos. "Vou dar uns tiro no Lulinha. Aqui ó, pendurei ele de alvo, vou dar uns tiro nele agora", disse ele, em outra mensagem.

As mensagens foram compartilhadas em abril de 2021. Na época, Lula moveu uma ação contra ele, que foi arquivada pela Justiça paulista, depois que a 2ª Vara Cível de São Bernardo do Campo entendeu que se tratava apenas de uma brincadeira de mau gosto. A defesa do presidente, no entanto, recorreu. Agora, a 2ª Câmara de Direito Privado da Justiça de São Paulo reverteu a decisão.