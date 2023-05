Niterói e Itália assinam protocolo de intenções de cooperação

O prefeito de Niterói, Axel Grael, recebeu, nesta segunda-feira (22), uma comitiva da embaixada italiana que veio fechar um protocolo de intenções de cooperação amigável e fortalecer os interesses no desenvolvimento de ações conjuntas. O documento de intenções aborda assuntos como sustentabilidade, turismo, segurança, esportes, economia criativa e outras ações colaborativas.

O prefeito Axel Grael destacou que existe um conjunto de áreas que o acordo permite um trabalho em parceria.

“É importante para a história de Niterói. Tenho uma satisfação muito grande de receber o embaixador aqui hoje para estreitar essa aliança. Acho que tem muita coisa que a gente pode trabalhar juntos. Em vários campos como cultura, segurança, turismo, economia, negócios. Existe muita coisa para beneficiar os dois lados com essa parceria”, afirmou Axel Grael.

O documento foi assinado pelo embaixador da Itália em Brasília, Francesco Azzarello.

“Niterói é uma cidade importante, uma cidade muito ambientalista, inteligente e uma cidade inclusiva. A Itália tem uma grande tradição ambientalista. Além disso, temos uma importante comunidade italiana aqui na cidade e o Instituto de Cultura Italiana, no Rio, que é muito ativo. Nós estamos abertos a fortalecer a cooperação em todos os níveis”, pontuou Francesco Azzarello.

O protocolo de cooperação amigável entre a Ambasciata d’Italia a Brasília e a Cidade de Niterói é baseado em interesses de desenvolvimento de ações para o bem comum com realização de intercâmbios e cooperação de diferentes formas nos campos da Sustentabilidade e Preservação do Meio Ambiente; Turismo, Hotelaria e Gastronomia; Arquitetura e Restauração; Tecnologia de Segurança; Desenvolvimento e Expertise do Setor Portuário; Economia Criativa; Esportes, entre outros. A meta é promover a prosperidade e o desenvolvimento recíprocos.

Participaram da reunião, além do prefeito e do embaixador, o presidente da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), André Bento; o presidente da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Leonardo Brandão; a subsecretária do Escritório de Gestão de Projetos, Katherine Azevedo; o subsecretário de Desenvolvimento Econômico, Igor Baldez; o cônsul geral, Massimiliano Iacchini; o CEO da Leonardo (grupo industrial), Francesco Moliterni; o diretor-presidente do Grupo Comunità Italiana, Pietro Petraglia; e a diretora do Instituto italiano di Cultura (RJ), Livia Raponi.