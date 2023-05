Parlamentares vão às ruas de São Gonçalo apresentar balanço da gestão de Lula

Na manhã deste sábado (20), os deputados federais Dimas Gadelha e Reimont, ambos do Partido dos Trabalhadores (PT), participaram de encontro com a população de São Gonçalo, no Centro de Alcântara. Na oportunidade, os deputados apresentaram os quase 150 dias do Governo Lula e dos avanços que o país conquistou no período.

"O evento foi bom e contou com a presença do deputado federal Reimont. A gente deu explicações públicas falando dos 150 dias do Governo Lula. Na oportunidade, abordamos o programa Minha Casa, Minha Vida, a questão da vacina que voltou a ser importante na vida do cidadão brasileiro, falamos também das ações implementadas do Conselho de Combate a Fome e da Segurança Alimentar. Além disso, conversamos com a população sobre geração de empregos", contou Dimas.

O parlamentar acrescentou que a cidade de São Gonçalo receberá mais de 47 milhões de reais para arcar com o pagamento do piso nacional da enfermagem aos profissionais de saúde da cidade.

"Uma prioridade do nosso mandato é cuidar da saúde da população e para isso o Lula já liberou recursos para o Fundo Nacional de Saúde que vai repassar mais de R$ 7 bilhões para os municípios. São Gonçalo receberá quase 50 milhões de reais para pagar os profissionais que lutam diariamente para cuidar da nossa população gonçalense e merecem muito esse reconhecimento", contou Dimas.

O encontro reuniu centenas de pessoas que, atentas, prestaram atenção nos avanços do Governo Lula apresentados pelos deputados Dimas Gadelha e Reimont. Entre os assuntos abordados, além da Saúde, Educação, geração de empregos, moradia e cultura e seus avanços nestas áreas, No fim, o deputado falou da receptividade do gonçalense.

"Foi caloroso receber a presença da população de São Gonçalo. Essas pessoas, que são carentes de políticas públicas, merecem carinho, respeito e precisam ser ouvidas. E foi isso que fizemos nesta manhã, fomos ouvintes e vamos buscar recursos em Brasília para atender tantas demandas do povo gonçalense", resumiu Dimas.

O encontro com a população reuniu cerca de 200 pessoas. O Eco Notícias RJ ouviu algumas delas.

"A oportunidade de ouvir os deputados Dimas e Reimont foi positiva. O Brasil voltou aos trilhos. O presidente Lula está fazendo as coisas e olhando para a população como ela deve ser olhada. As coisas estão acontecendo", frisou André Lessa, de 36 anos.

Outro que achou importante o encontro foi Carlos Alberto, bancário de 63 anos. Para ele, o PT vem requalificando a vida do cidadão brasileiro e dando dignidade a ele.

"Já percebemos ares mais arejados nas políticas públicas do governo. Além do bom governo do presidente Lula, vale citar o desempenho do deputado federal Dimas Gadelha. Espero que ele concorra nas próximas eleições para ser prefeito de São Gonçalo", finalizou.