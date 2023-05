Esposa de Mauro Cid admite à PF que usou certificado de vacinação falso

Em depoimento à Polícia Federal nesta sexta-feira (19), a esposa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), admitiu que utilizou um certificado de vacinação falsificado. As informações são da analista de Política da CNN, Renata Agostini.

Gabriela Cid deixou a sede da PF em Brasília por volta das 17h, prestando esclarecimentos à corporação por cerca de três horas. Além do registro de Gabriela, são apuradas fraudes nos cartões de vacinação de Mauro Cid e Jair Bolsonaro (PL), por exemplo.

As investigações da corporação identificaram que ela utilizou a documentação falsa para realizar três viagens aos Estados Unidos.

Mensagens extraídas do celular do ex-ajudante pela Polícia Federal revelam conversas dele com a esposa em que eles colocam em dúvida os imunizantes. Diversos especialistas já atestaram a segurança e eficácia das vacinas utilizadas contra a Covid-19.