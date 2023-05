Câmara cria Frente Parlamentar em defesa do Carnaval e do Samba

A Câmara dos Deputados criou, na última semana, a Frente Parlamentar em Defesa do Samba e da Valorização do Carnaval. A inciativa tem como objetivo desenvolver e executar propostas voltadas para a indústria criativa do Carnaval, além de promover e preservar o samba.

O grupo, que é suprapartidário, resultou da iniciativa dos deputados Washington Quaquá (PT-RJ) e Ricardo Abraão (União Brasil-RJ), e contou com o apoio de 204 deputados, que assinaram o documento de instauração da Frente. Eram necessárias somente 178.

O deputado petista destacou que, através da Frente, será possível a apresentação de propostas legislativas voltadas para o fortalecimento do turismo e da economia fluminense. Além disso, ele afirmou que haverá uma maior profissionalização dos trabalhadores da indústria do samba e do Carnaval.

“Queremos articular, junto aos governos, políticas públicas que incentivem a profissionalização daqueles que trabalham na indústria do samba e do Carnaval. Afinal, ambos têm uma potência enorme, tanto para nossa cultura quanto para a economia, e precisam receber mais atenção do Congresso Nacional”, disse Quaquá.

Clayton Ferreira, secretário executivo da Frente e presidente da Superliga Carnavalesca do Brasil, já foi empossado. Compareceram à cerimônia de instauração da Frente, em Brasília, sambistas, artistas e profissionais do Carnaval.

Para ser instalada, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas) deverá realizar o despacho de publicação. Em seguida, serão realizadas eleições para a escolha dos membros da direção e dos coordenadores estaduais da Frente.

Também estiveram na cerimônia: Wallace Palhares (presidente da LigaRJ), Tatiana dos Santos Ireneu Alves (presidente da escola de samba Arranco), Kaxitu Campos (presidente da Fenasamba), Leandro Oliveira Queiroz (Liga das escolas de Samba de Guarulhos), entre representantes do samba e do Carnaval.