Governo cria comissão de combate ao abuso sexual infanto juvenil

De acordo com o Ministério, o Disque Denúncia registrou 69,3 mil denúncias e 397 mil violações de direitos humanos de crianças e adolescentes - Foto: Agência Brasil/ Divulgação

O governo federal criou uma comissão de combate à violência sexual contra crianças e adolescentes , formada por integrantes de vários ministérios , além da Unicef. O documento foi publicado , nesta sexta-feira (19) no Diário Oficial da União.

O governo anunciou , na última quinta-feira (18), um pacote de medidas visando combater o abuso sexual infanto juvenil, entre elas : a retomada de um boletim epidemiológico de caso de violência sexual ; além de um programa para realizar um levantamento dos locais vulneráveis à exploração sexual às margens das rodovias. A ação tem como objetivo nortear a adoção de políticas públicas de enfrentamento desse crime.

A cerimônia, no Palácio do Planalto, ocorreu no Dia Nacional de enfrentamento ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes.

O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania será o órgão responsável pela coordenação dos trabalhos. De acordo com o Ministério, o Disque Denúncia registrou 69,3 mil denúncias e 397 mil violações de direitos humanos de crianças e adolescentes , somente nos primeiros quatro meses de 2023.