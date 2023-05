Sergio Moro cogita renunciar e ir embora do Brasil

O senador Sérgio Moro (União-PR) está cogitando se antecipar a uma possível cassação e fazer um movimento para se declarar como perseguido político no Brasil. Com isso, o político pode renunciar ao mandado.

De acordo uma pessoa ligada a Moro, a informação é verídica. "A notícia procede, mas estamos tratando internamente e com sigilo", afirmou o aliado do senador.

Segundo o colunista do IG, Moro teria sido aconselhado por um importante cacique político logo após a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de cassar o mandato do deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR).

"Ele sabe que vai ser cassado, então precisa controlar a narrativa. Ficar gritando que foi injustiçado resolve? Talvez, mas só para um grupo. O movimento de renúncia e denunciar que é perseguido político para o mundo dá certo", teria dito o líder partidário ao senador. "O melhor exemplo é o Jean [Wyllys] que vendeu para o mundo todo que o Brasil vivia com a democracia contaminada".

De início, Moro teria rejeitado a ideia, afirmando que não é homem de fugir da luta. Mesmo assim, seus principais assessores lembraram que não há caminho para a vitória judicial e que ele deve mesmo ser cassado.

"Existe a problematização da esposa. Ela está muito feliz como deputada e não quer ir embora do Brasil. Mas isso é facilmente contornável", confirmou a fonte.