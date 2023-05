Lula participa da cúpula do G7 em Hiroshima, no Japão

Em um telefonema , o premiê japonês Fumio Kishida convidou o presidente do Brasil para participar do G7 - Foto: Divulgação/Ricardo Stuckert

O presidente Lula embarcou, nesta quarta-feira (17), para Hiroshima, no Japão, para participar da cúpula do G7, no sábado (20) e domingo (21). O convite foi feito pelo primeiro-ministro do país, Fumio Kishida, em um telefonema. É a sétima participação de Lula em reuniões do G7 como convidado.

O G7 reúne os sete países mais industrializados do mundo, que são: Japão, Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália e Reino Unido; e tem como objetivo a coordenação de estratégias econômicas em escala global.

Paralelo às reuniões do G7, Lula vai cumprir uma agenda completa de reuniões. Na sexta (19), o presidente tem encontro marcado com o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese.

No sábado (20), Lula se encontra com o presidente da Indonésia, Joko Widodo, e mais tarde, com o anfitrião do evento, Fumio Kishida. O presidente brasileiro ainda tem agendado um encontro com o presidente francês, Emmanuel Macron e à noite com o chanceler alemão , Olaf Scholz.

No domingo (21), todos os chefes de delegação visitarão o Parque Memorial da Paz de Hiroshima e depois participam da última reunião da cúpula.

Antes de voltar ao Brasil, Lula deve se reunir com António Guterres, secretário-geral da ONU, e o primeiro-ministro do Vietnã, Pham Minh Chinh.

O Itamaraty informou que o tema da reunião entre os líderes será "a expansão dos fluxos bilaterais de comércio e investimentos".