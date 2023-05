Comissão debate preconceito contra pessoas mais velhas

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados realiza audiência pública nesta quarta-feira (17) para discutir o etarismo no Brasil. Etarismo é a discriminação às pessoas por causa da idade.

O deputado Castro Neto (PSD-PI), que solicitou o debate, ressalta que nos últimos meses casos de discriminação por conta da idade foram divulgados pela imprensa e disseminadas com recorrência pelas redes sociais.

"Foi o caso do vídeo publicado por três jovens mulheres discriminando uma colega de sala que faz graduação aos 44 anos. A vítima, Patrícia Linhares, é estudante de Biomedicina na Unisagrado, faculdade particular localizada em Bauru, no interior de São Paulo", lembrou o deputado.

Castro Neto espera que o debate aponte "caminhos para combater o preconceito com a pessoa idosa, de forma que o conhecimento sobre o envelhecimento tenha o respeito e a dignidade como norteadores".

Convidados

Foram convidados para discutir o assunto:

- o secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva;

- a consultora nacional para o Tema Envelhecimento Saudável da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas/OMS), Maria Cristina Hoffmann;

- a antropóloga e pesquisadora Mirian Goldenberg;

- a assistente social e pesquisadora Dulce Silva;

- a estudante de Biomedicina Patrícia Linhares.

Confira a lista completa de convidados

A audiência pública está marcada para as 14h30, no plenário 12.