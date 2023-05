Bolsonaro presta depoimento sobre fraude de cartão de vacinação

Por volta das 13h30 desta terça-feira (16), o ex-presidente Jair Bolsonaro chegou à sede da Polícia Federal, na Asa Norte, região central de Brasília , para prestar depoimento sobre supostas fraudes em cartões de vacinação da Covid-19. Interessa a PF saber se o ex-presidente tinha conhecimento da manipulação de dados nos cartões no nome dele e de familiares.

Há cerca de duas semanas, a PF prendeu 4 ex-assessores de Bolsonaro, suspeitos de fazerem parte do esquema de inserção de dados falsos sobre vacinação no Ministério da Saúde. No dia da operação, Bolsonaro reafirmou que não tomou a vacina contra a Covid-19 e que não teve adulteração em seu cartão de vacina.

Um dos registros encontrados no sistema da Saúde sobre vacinação do ex-presidente foi feito em um poste de saúde do município do Rio. Porém, a investigação descobriu que era um dado falsificado.