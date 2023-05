PL das Fake News: CEO do Google cancela ida a debate nesta segunda (15)

O CEO do Google no Brasil, Fábio Coelho - Foto: Reprodução

O CEO do Google no Brasil, Fábio Coelho, cancelou de última hora a ida a um painel para debater o PL das Fake News, na manhã desta segunda-feira (15), em São Paulo, três dias após virar alvo de um inquérito do ministro Alexandre de Moraes sobre campanhas contra o projeto de lei.

No debate, o CEO conversaria sobre a regulamentação de mídias com o ministro Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social) e com os relatores do PL das Fake News no Congresso Nacional: o deputado Orlando Silva (PCdoB-SP) e o senador Ângelo Coronel (PSD-BA).

A organização do evento foi notificada do cancelamento pouco antes do painel ter início. Em nota enviada ao portal Metrópoles, o Google afirmou que Coelho “não participou do evento em função de compromissos emergenciais.”

A presença do CEO havia sido divulgada pela organização na quarta-feira (10). Dois dias depois, Morais abriu um inquérito para investigar os diretores do Google e do Telegram por realizarem campanhas contra o projeto de lei em suas plataformas.

Ausência gerou surpresa

O fato de Coelho não ter comparecido surpreendeu os convidados que aguardavam a palestra, uma das muitas que compõem o seminário promovido pelo Grupo Esfera no Palácio Tangará, hotel no bairro do Panamby, na zona sul da capital paulista.

O público só foi informado sobre o motivo da ausência de Coelho ao fim do debate. Na plateia estavam nomes como o ex-ministro do STF Ricardo Lewandowski, o deputado federal Cezinha de Madureira (PSD-SP) e o secretário de Governo do Estado de SP, Gilberto Kassab (PSD).