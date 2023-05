Trump é condenado por abuso sexual e difamação contra escritora

Após cuidadosa deliberação, o ex-presidente do EUA foi considerado culpado - Foto: Reuters

Após cuidadosa deliberação, o ex-presidente do EUA foi considerado culpado - Foto: Reuters

Um júri federal em Manhattan chegou a um veredicto no caso de agressão civil e difamação movido pela escritora e jornalista E. Jean Carroll contra o ex-presidente Donald Trump. Após cuidadosa deliberação, o ex-presidente do EUA foi considerado culpado, sendo condenado a pagar cerca de US$ 5 milhões em danos compensatórios e punitivos.

O júri, composto por seis homens e três mulheres, levou pouco mais de duas horas e meia para chegar a uma conclusão. O processo girava em torno das alegações de Carroll de que Trump a estuprou na década de 1990 e posteriormente difamou-a quando ela tornou as acusações públicas.

Trump, apesar de negar veementemente as acusações, optou por não se defender no tribunal e também escolheu não testemunhar. Em declarações anteriores, o ex-presidente havia afirmado que Carroll "não era seu tipo" e insinuou que ela inventou a história para promover as vendas de seu livro.

Os jurados analisaram cuidadosamente as evidências apresentadas para determinar se as ações de Trump constituíam estupro, abuso sexual ou toque forçado, uma vez que qualquer um dos três se enquadraria na alegação de agressão feita por Carroll. Após uma análise minuciosa, eles concluíram que as provas não sustentavam a acusação de estupro, mas consideraram que o abuso sexual foi comprovado além de qualquer dúvida razoável.

Além disso, os jurados também foram questionados separadamente em relação ao processo de difamação movido por Carroll. As acusações de difamação alegavam que Trump havia prejudicado a reputação da escritora ao questionar sua credibilidade e ao sugerir que ela havia fabricado a história. O júri decidiu a favor de Carroll nesse aspecto, reforçando a veracidade de suas acusações e responsabilizando Trump por difamá-la.

Vale ressaltar que, por se tratar de um caso civil, Trump não enfrentará consequências criminais decorrentes dessas acusações.