Parceria entre Embraer e a Saab marca produção do caça Gripen no Brasil

A linha de produção do novo caça da Força Aérea Brasileira (FAB), o caça F-39 Gripen, foi inaugurada na manhã desta terça-feira (9), na unidade da Embraer, em Gavião Peixoto, no interior de São Paulo, pelo presidente Lula.

A montagem do Gripen no Brasil faz parte do acordo de transferência de tecnologia firmado pelo governo de Dilma Rousseff com a Saab, empresa sueca de aviação, que desenvolve os caças. Serão feitas 15 unidades no Brasil, com entregas previstas para 2025.

De acordo com a Saab, novas encomendas da FAB e compras efetuadas por países da América Latina deverão ser montadas em Gavião Peixoto.

A Embraer, responsável pela montagem dos caças, é a primeira fábrica de caças super sônico da américa Latina.