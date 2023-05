TV Senado estreia documentário sobre sofrimento da mulher com endometriose

A TV Senado estreia neste domingo (7), às 19h30, o documentário Endometriose: Minha Dor Não É Normal. O lançamento ocorre no Dia Internacional da Luta contra Endometriose, numa ação conjunta com a Procuradoria Especial da Mulher no Senado e com o Instituto Cultura em Movimento.

A endometriose é uma doença ginecológica inflamatória que afeta 10% das mulheres brasileiras com idade entre 13 e 45 anos e, além de dores intensas, pode causar infertilidade. O documentário, dirigido por Márcia Paraiso, traz depoimentos de mulheres que convivem com a doença, entre elas, a atriz Larissa Manoela. Os relatos abordam as dificuldades no diagnóstico e a convivência com a dor.

A senadora Zenaide Maia (PSD-RN), além de médica, é a atual Procuradora da Mulher. Ela foi relatora do projeto que criou o Dia Nacional da Endometriose e destaca a importância de debater e esclarecer o tema.

"O nosso objetivo e o desse belo documentário é o mesmo: conscientizar a mulher de que a dor não é normal. Sabem o que nos assusta mais? É saber, a partir dos depoimentos pungentes nesse documentário, que a maioria das mulheres descobre tarde a doença, porque acha que a dor é uma coisa normal", afirma.

A senadora Leila Barros (PDT-DF) também reforça a importância da divulgação do documentário para conscientização de mais mulheres sobre a seriedade da doença.

"Essa doença, que afeta uma em cada dez mulheres que menstruam, ainda é pouco conhecida pela maioria das pessoas. O documentário é uma ferramenta valiosa para conscientizar a população sobre a endometriose, seus sintomas e tratamentos e incentivar a busca pelo diagnóstico precoce", alerta.

Procure ajuda

Se você tem sintomas recorrentes associados à menstruação, como dor abdominal muito forte, diarreia ou prisão de ventre, distensão abdominal ou sangramento nas fezes, procure um ginecologista.