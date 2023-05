Após polêmicas, prefeito de Rio Bonito cancela festa de aniversário da cidade

Depois de conseguir aprovar uma lei na Câmara de Vereadores autorizando a abertura de créditos adicionais suplementares de R$ 5 milhões para promoção e divulgação de eventos na cidade, que seriam utilizados no pagamento de cachês para artistas e montagem da estrutura da festa de 177 anos do município, o prefeito de Rio Bonito, Leandro Pereira Netto (Republicanos), o Leandro Peixe, decidiu cancelar o evento, que teria o seu ápice no dia 7 de maio, data que se comemora a emancipação política-administrativa da cidade. Leandro Peixe alegou não dispor de recursos suficientes para organizar os festejos.

Em um vídeo publicado em seu perfil nas redes sociais, o prefeito afirmou que a queda na arrecadação dos cofres municipais e a dificuldade em conseguir apoio do Governo do Estado motivaram a decisão. "Infelizmente, o Estado não conseguiu porque demora mesmo essa conclusão. E com recursos próprios, hoje, a gente não consegue realizar esse evento, que a gente sabe que o comércio estava esperando e a população estava esperando", afirmou no vídeo.

No ano passado, a Prefeitura realizou duas grandes festas: a de aniversário, em maio; e a Festa da Bananada, no segundo semestre. Por conta do segundo evento, Peixe chegou a ser investigado pelo Ministério Público (MP) | Foto: Divulgação

Polêmicas no último aniversário

No ano passado, a Prefeitura realizou duas grandes festas: a de aniversário, em maio; e a Festa da Bananada, no segundo semestre. Por conta do segundo evento, Peixe chegou a ser investigado pelo Ministério Público (MP) por suspeitas de irregularidades nos gastos, que ultrapassaram R$2,5 milhões. No vídeo, Peixe diz que as festas do ano passado só foram possíveis por conta do superávit no fechamento das contas em 2021. Segundo ele, o balanço do fim de 2022 foi bem menos favorável, o que não teria aberto margem para a execução da festa.

Mesmo assim, a Prefeitura dispõe de cerca de R$5 milhões para a realização de eventos no planejamento orçamentário liberado por lei pela Câmara Municipal em fevereiro. Ao OSG, o ex-presidente da Câmara local, Eduardo Ferreira Soares, explicou que o valor correspondia a uma estimativa orçamentária para eventos ao longo de todo ano.

"Toda mexida no orçamento teria que ter o aval da Câmara. Como ele [Peixe] estava com o orçamento engessado, a Câmara entendeu que poderia aprovar aquele valor", justificou o vereador. Ele explicou ainda que o prefeito ganhou, na Justiça, o direito de remanejamento de parte do orçamento, então tem autorização para dispor da verba independente do posicionamento dos vereadores.

A Prefeitura não chegou a explicitar que porcentagem do valor total para o ano iria ser usado para a festa e, até o momento, não explicou de que forma será usado o dinheiro que originalmente iria custear o aniversário de 177 anos.

Procurada, a Prefeitura de Rio Bonito, através da Secretaria Municipal de Cultura, informou que "todas as informações sobre o cancelamento dos festejos já se encontram na postagem da prefeitura no seu site oficial".