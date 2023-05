Reino Unido vai colaborar com R$ 500 milhões para o Fundo Amazônia

O presidente Lula se reuniu, nesta sexta-feira (5), com o primeiro-ministro do Reino Unido , Rishi Sunak, na residência oficial de governo, em Downing Street. Após o encontro, o governo britânico prometeu contribuir com o aporte de R$ 500 milhões para o Fundo Amazônia. Até o momento, o Fundo conta com doações da Noruega, Alemanha e Estados Unidos.

"A iniciativa ajudará a parar o desmatamento e proteger a biodiversidade ", disse Sunak no Twitter. Na reunião, os dois líderes discutiram outros temas, como: mudanças climáticas, guerra na Ucrânia , comércio bilateral e tributação.