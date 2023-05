MP do Rio encontra indício de "rachadinha" em gabinete de Carlos Bolsonaro

O Ministério Público do Rio de Janeiro encontrou indícios de que houve prática de “rachadinha” no gabinete do vereador carioca Carlos Bolsonaro (Republicanos). O laudo obtido por investigadores revela 688 depósitosm feitos por seis funcionários nomeados por Carlos, na conta bancária de seu chefe de gabinete.

No total, R$ 2,014 milhões foram creditados na conta. O laudo foi elaborado pelo Laboratório de Tecnologia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro do Ministério Público do Rio (MP-RJ) e foi entregue à 3ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada, que apura suspeita no gabinete de Carlos, na Câmara de Vereadores.

O documento, que foi revelado pelo Jornal O Globo e asinformações confirmadas pela CNN, aponta que parte do dinheiro recolhido pelo chefe de gabinete de Carlos teria sido usado para pagar despesas pessoais do vereador do Rio. Porém, o MP ainda não conseguiu concluir se isso se deu de uma maneira pontual ou recorrente.

Sendo assim, os investigadores pediram novas análises para que o laboratório indique se Carlos Bolsonaro de fato desfrutou do dinheiro que seria repassado ao seu chefe de gabinete.

Os maiores repasses foram feitos pela esposa do chefe de gabinete de Carlos. Ela repassou R$ 814 mil em 304 lançamentos entre os anos de 2009 e 2018.

O casal segue nomeado no gabinete de Carlos: ela desde 2005 e ele, desde o primeiro mandato do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, em 2001.

Dos seis funcionários identificados no laudo do MP que teriam repassado dinheiro ao chefe de gabinete de Carlos, três seguem lotados.