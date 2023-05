Lula embarca para Londres para coroação do rei Charles III

A viagem do presidente Lula à Londres, na Inglaterra, para coroação do rei Charles III, será nesta quinta-feira (4), às 18h, horário de Brasília - Foto: divulgação

A viagem do presidente Lula à Londres, na Inglaterra, para coroação do rei Charles III, será nesta quinta-feira (4), às 18h, horário de Brasília - Foto: divulgação

A viagem do presidente Lula à Londres, na Inglaterra, para coroação do rei Charles III, será nesta quinta-feira (4), às 18 h, horário de Brasília. A cerimônia de coroação será realizada na Abadia de Westminster, no próximo sábado (6). O rei será o 40º monarca a receber a coroa nesta igreja.

Na sexta-feira (5), o presidente brasileiro e outros chefes de Estado vão participar de uma recepção real no Palácio de Buckingham , onde serão recebidos pelo rei Charles.

Durante a viagem, Lula também irá se encontrar com o primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, para tratarem de alguns assuntos, como: transição energética, saúde, defesa e preservação ambiental.

Para o evento, 30 mil policiais reforçarão a segurança em Londres nos próximos dias.