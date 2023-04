Governo confirma isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil

O governo federal anunciou na sexta-feira (28) a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos, o equivalente a R$ 2.640, a partir de 1 de maio. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, reforçou o compromisso do presidente da República de anunciar isenção para quem recebe até R$ 5 mil ao longo do mandato.

A medida faz parte da política do governo de valorização dos salários no país, com o objetivo de aumentar o poder aquisitivo da população. Além disso, o governo pretende retomar a política de valorização do salário mínimo com base na inflação e na variação do PIB, em proposta a ser encaminhada ao Congresso Nacional. A regra a ser utilizada foi a mesma que vigorou até 2019, entre os governos de Lula, Dilma Rousseff e Michel Temer.

Segundo o ministro, se essa regra não tivesse sido abandonada, o salário mínimo estaria valendo R$ 1.391. O presidente Lula deve assinar nos próximos dias a medida provisória para instituir o salário mínimo de R$ 1.320 este ano. A MP tem efeito imediato, mas precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias.