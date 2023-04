Lula aprova aumento de 9% para servidores públicos federais do executivo

Cerimônia no Palácio do Planalto, nesta sexta - Foto: TV Brasil/Reprodução

Cerimônia no Palácio do Planalto, nesta sexta - Foto: TV Brasil/Reprodução

Em cerimônia no Palácio do Planalto, na manhã desta sexta-feira (28), o presidente Lula aprovou projeto que autoriza o reajuste de 9% para os servidores públicos federais do Poder Executivo. A categoria não recebia aumento há mais de 6 anos. O impacto será de R$ 11,6 bilhões.

O aumento, que será pago a partir do dia 1º de maio, será estendido aos servidores civis aposentados e pensionistas. O auxílio-alimentação, de R$ 458, também terá um reajuste no valor de R$ 200, passando para R$ 658.

Em seu discurso, o presidente falou sobre a realização de concursos para manter profissionais de diversas carreiras no serviço público. "O Brasil passa por um processo de reconstrução e só é possível melhorar o serviço público por meio de contratação de servidores", acrescentou o presidente.

A ministra da Gestão, Esther Dweck, também se pronunciou dizendo que o reajuste representa uma valorização dos servidores e servidoras.

Segundo o Ministério do Planejamento, há cerca de 560 mil servidores ativos no Executivo.