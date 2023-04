TSE planeja aumentar presença indígena na política e providenciar Constituição em tupi

Aconteceu nesta quarta-feira (26/04) uma mesa de debates com representantes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a respeito da presença indígena na política nacional. No evento, que faz parte da iniciativa “Abril Indígena”, foram discutidas propostas para aumentar a participação de candidatos indígenas, além da elaboração de uma versão da Constituição Federal em tupi.

Em discurso na ocasião, o presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, argumentou que o objetivo das lideranças políticas quanto ao tópico deve ser não apenas atrair o indígena, mas em abrir espaço para que vozes dessa comunidade ingressem no cenário como candidatos e eleitos.

"Por mais que um branco seja defensor dos povos indígenas, ele não tem a visão dos povos indígenas. Por mais que defenda, por mais que seja um lutador em relação aos povos indígenas, ele não sofreu o preconceito secular, ele não tem a visão dos próprios indígenas", disse o ministro.



Também esteve no evento a ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara (PSOL), que comentou sobre o foco da atuação da Articulação dos Povos Indígenas (Apib) em um projeto de aldeamento. "O aldeamento da política é trazer protagonismo e participação dos povos indígenas, mas é também uma mudança de postura da sociedade a respeito do que é ser indígena neste país. (...) Nunca mais haverá um Brasil sem nós", destacou.

Moraes comentou ainda que o Supremo Tribunal Federal (STF) deve providenciar em breve um exemplar traduzido da Constituição em língua originária tupi, conforme determinado pela presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministra Rosa Weber. Recentemente, o TSE também investiu na tradução de regras e cartilhas eleitoras para línguas nativas.