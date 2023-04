Ex-secretário de Trabalho e Renda do Rio é acusado de improbidade administrativa

O ex-secretário estadual de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro, Patrique Welber, está sendo acusado pelo Ministério Público de improbidade administrativa. Segundo a investigação, a pasta, sob seu comando, contratou uma empresa sem licitação e pagou milhões de reais por um serviço que já era oferecido gratuitamente pelo Governo Federal. Os promotores afirmam que o prejuízo para os cofres públicos chega a mais de R$ 12 milhões.

Welber escolheu a empresa Bluetrix para desenvolver o aplicativo Mais Trabalho por R$ 10,7 milhões. No entanto, segundo a investigação, a contratação foi feita sem licitação e com o pretexto de que apenas a Bluetrix poderia oferecer o serviço. Os técnicos do MPRJ concluíram que o serviço não era singular e poderia ser desenvolvido por outras empresas do mercado.

Além disso, já existia um aplicativo gratuito e praticamente idêntico oferecido pelo Governo Federal: o Sine Fácil. A contratação da Bluetrix não tem justificativa pelo valor exorbitante pago, já que a mesma empresa foi contratada no Mato Grosso do Sul para um serviço semelhante, mas por um preço muito menor: R$ 2 milhões, um quinto do valor pago pelo Estado do Rio.

O prejuízo, de acordo com o MPRJ, é ainda maior porque a nova gestão da secretaria assinou um termo aditivo em 2023. O Ministério Público pede a condenação de Patrique Welber por improbidade administrativa e requer o bloqueio de seus bens, da empresa e do dono da empresa para que o montante seja ressarcido aos cofres públicos.