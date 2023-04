Shein construirá fábrica no Brasil e quer gerar 100 mil empregos

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista concedida nesta quinta-feira (20), afirmou que se reuniu pela manhã com a Shein, gigante asiática de e-commerce, ao lado do presidente da Fiesp, Josué Gomes, e disse que a plataforma vai construir uma fábrica no Brasil, prometendo a geração de 100 mil empregos. Ele também afirmou que a empresa pretende nacionalizar 85% dos produtos vendidos na plataforma no prazo de quatro anos.

O Ministério da Fazenda queria acabar com a regra que isenta de impostos as remessas internacionais com valor inferior a US$ 50 (cerca de R$ 250), benefício exclusivo para pessoas físicas. A medida seria tomada para combater sonegação de impostos nas plataformas digitais de venda online, como a Shein, Shopee e AliExpress, entre outras, que vendem produtos importados no Brasil.

Porém, com a repercussão negativa para o governo, Haddad precisou voltar atrás e resolveu anunciar um grupo de trabalho para que essas empresas se adequem às regras brasileiras. A negociação foi positiva e resultou na pretensão da empresa em nacionalizar grande parte de seus produtos.

"Eles pretendem em quatro anos nacionalizar 85% de suas vendas, da seguinte forma: os produtos serão feitos no Brasil. Eles próprios vão dar os números de investimentos. É muito importante que eles vejam o Brasil não só como mercado consumidor, mas como uma economia de produção", disse o Ministro.