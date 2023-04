Lula libera R$ 2,4 bilhões para orçamento de Universidades e Institutos Federais

As universidades federais têm enfrentado sucessivas quedas de recursos desde 2015, chegando ao menor patamar no orçamento de 2023 - Foto: ETU/UFRJ

Em evento com reitores, nesta quarta-feira (19), no Palácio do Planalto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva liberou R$ 2,4 bilhões para o orçamento de Universidades e Institutos Federais.

"Esse é o maior patrimônio que um país pode ter: investir na educação do seu povo. Esse é o momento de mostrar que esse é um governo que prioriza e vai priorizar a educação pública e de qualidade", afirmou o Ministro da Educação, Camilo Santana.

Entre os anos de 2019 e 2022, Universidades e Institutos Federais perderam cerca de 30% do orçamento, que agora é reposto em custeio e investimento, podendo ser aplicado, por exemplo, na retomada de obras.

A recomposição orçamentária foi viabilizada pela aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da Transição, que abriu espaço de R$ 145 bilhões no orçamento. As universidades federais têm enfrentado sucessivas quedas de recursos desde 2015, chegando ao menor patamar no orçamento de 2023.

O governo Lula afirma, desde a transição que essa seria uma das prioridades. No mês de janeiro, inclusive, em um evento no Palácio do Planalto o presidente recebeu reitores das universidades para ouvir suas demandas.