TSE rejeita recurso e Ciro Gomes precisa devolver R$ 348,8 mil à União

O recurso interposto pelo ex-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT), foi rejeitado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que manteve decisão em que o político precisa devolver R$ 348.887,83 ao Tesouro Nacional.

O valor é referente à campanha presidencial de 2018, em que Gomes foi um dos candidatos ao Planalto. Em agosto de 2022, o plenário do TSE aprovou as contas de Ciro Gomes com ressalvas.

O ex-candidato entrou com recurso listando pontos que não teriam sido examinados pelo colegiado do TSE, como por exemplo a devolução de R$ 280 referentes à sobra de recursos do fundo eleitoral e o recebimento indireto de R$ 1.422 em doações realizadas por fonte vedada pelas normas eleitorais.

A defesa de Ciro Gomes sustentou ainda que os serviços advocatícios pagos com dinheiro do fundo eleitoral, apontados como irregulares pelos Ministros, foram efetivamente prestados e estavam vinculados à campanha.

Os argumentos foram rechaçados pelo relator, Ministro Sérgio Banhos, que teve o voto referendado pelos demais membros da Corte Eleitoral.

Assim, foi mantida a decisão anterior e Ciro Gomes deverá devolver a quantia.