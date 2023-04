Governador do Rio se encontra com investidores na Inglaterra

Em visita a Inglaterra, o governador Cláudio Castro (PL) participou, nesta quarta-feira (19), de uma rodada de negócios com investidores europeus e brasileiros na Canning House, organização não-governamental do Reino Unido dedicada à discussão de assuntos sociais, políticos e econômicos na América Latina.

De acordo com o Governo do Estado, a diversificação da economia fluminense esteve entre as pautas da reunião, que aconteceu na sede do grupo sem fins lucrativos, em Londres, capital do país. O título do debate foi “Panorama político e econômico do Rio de Janeiro”.

Desenvolvimento em áreas como economia verde e do mar, infraestrutura, tecnologia e logística estiveram entre os principais tópicos. "A discussão com representantes de importantes instituições ajuda na captação de negócios. Saímos com outros encontros marcados no Rio para conversarmos sobre a construção de novos projetos econômicos e parcerias, que têm sempre como meta a busca de melhorias para a população", explicou o governador.

Também participaram da rodada de negócios os secretários da Casa Civil, Nicola Miccione, e de Energia e Economia do Mar, Hugo Leal, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah, e o subsecretário de Comunicação Social, Igor Marques.

Em nota à imprensa, o Governo do Estado destacou o avanço na abertura de novos empreendimentos no Estado, que ocupa hoje o 3° lugar no ranking nacional de abertura de negócios. "Atraímos para o Rio empresas que também são referências no mundo: a brasileira Magazine Luiza, a americana Amazon, a mexicana Kavak, a indiana EPL e a suíça Zurich Airport. Além disso, grandes companhias foram ampliadas, como a Jaguar, maior fabricante de automóveis do Reino Unido", destacou Vinicius Farah.