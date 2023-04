Comissão debate aumento dos atos de violência em escolas e creches no Brasil

A Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados discute nesta quarta-feira (19) o aumento dos atos de violência em escolas e creches no Brasil.

O deputado Henrique Vieira (Psol-RJ), que solicitou o debate, entende que um dos principais desafios é a crescente disseminação de conteúdos extremistas nas redes sociais e em fóruns secretos da internet, que se forjam como espaços acolhedores para “pessoas incompreendidas”, no intuito de recrutar potenciais agressores.

"É importante salientar que esses constantes episódios de violência enfraquecem o ideal de escola, pois propicia o aumento de pais receosos em deixar seus filhos em creches e escolas, além de alunos com medo de permanecer nos ambientes de ensino e professores desacreditados em sua profissão", afirma Vieira.

A deputada Ana Paula Lima (PT-SC), que também propôs a audiência, acrescenta que, nos últimos anos, o Brasil vem presenciando um discurso de ódio combinado com o incentivo de “políticas armamentistas”.

"É evidente que o resultado colhido com esses ingredientes refletiu no aumento considerável dos índices de violência contra mulheres, minorias, idosos, crianças e adolescentes no País", diz a parlamentar.

Foram convidados, entre outros:

- a secretária de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação, Maria do Rosário Figueiredo Tripodi;

- o diretor de Operações Integradas e Inteligência do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Romano Costa;

- o Ouvidor Nacional de Direitos Humanos, Bruno Renato Nascimento Teixeira;

- a presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime), Josevanda Franco.

A reunião será realizada no plenário 7, às 16h.