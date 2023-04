Governo pretende encaminhar, nos próximos dias, projeto para custear piso da enfermagem

O Governo Federal mudou a estratégia e decidiu enviar um Projeto de Lei do Congresso Nacional (PLN) em regime de urgência para garantir o pagamento do piso nacional da enfermagem. Tudo isso, visando driblar as disputas entre Câmara e Senado na formação de comissões para análise de medidas provisórias (MPs).

A expectativa é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assine o projeto no retorno da viagem à China, e o texto seja enviado ao parlamento até terça-feira (18), de acordo com fontes do Planalto e do Ministério da Economia.

Neste domingo (16), o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), líder do governo no Congresso, disse que a intenção é votar a medida na próxima sessão do Congresso Nacional, agendada para a tarde de terça.

Antes da votação, os parlamentares vão precisar vencer os 24 vetos presidenciais previstos na pauta.